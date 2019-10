Rapina farmacia S. Benedetto, arresto Ps

Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di San Benedetto del Tronto ha arrestato in flagranza di reato un 65enne del posto ritenuto responsabile di una rapina con armi consumata ai danni della farmacia "Angelini". Le indagini eseguite nelle ultime settimane, hanno permesso agli agenti di individuare l'uomo, autore anche di ripetuti sopralluoghi nei pressi di farmacie ed altri esercizi commerciali cittadini. Il 7 ottobre gli agenti lo hanno sorpreso mentre effettuava dalle 15 l'ennesimo sopralluogo nella zona tra il lungomare Nord, via Abruzzi e via Trento, hanno intuito che l'obiettivo più appetibile potesse essere la farmacia Angelini e in effetti lo hanno arrestato in flagrante subito dopo il colpo.