Nuova banchina per Cantiere delle Marche

Inaugurata oggi nell'area di Marina Dorica ad Ancona la nuova banchina del Cantiere delle Marche, giovane realtà della cantieristica, fondata nel 2010 e arrivata in meno di 10 anni al top per la costruzione di explorer yacht tra i 90 e i 145 piedi. La nuova banchina offre all'azienda un affaccio sul mare, strategico nel piano industriale dell'azienda anconetana per confermare quote di mercato. Sinora il cantiere aveva utilizzato aree di altri: lunga circa 40 metri, larga 11, la banchina ospita quattro ormeggi per yacht fino a 45 metri, colonnine con acqua ed energia elettrica, un'area accoglienza, container al servizio delle barche ai lavori in banchina, servizi igienici. E' stata progettata dallo Studio Talevi e realizzata dalla ditta di costruzione Ubaldo. Alla banchina saranno trasferite le nuove imbarcazioni per completarne l'allestimento, per eventuali lavori in garanzia o refitting.