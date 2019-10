Anci Marche, su sisma perso anno e mezzo

Sulla ricostruzione si è "perso un anno e mezzo", serve un "provvedimento straordinario come quello per Genova altrimenti la ricostruzione la finiamo tra 70 anni".

Ne è convinto Maurizio Mangialardi, presidente di Anci Marche che l'11 ottobre darà vita all'assemblea regionale ad Ancona, con la presenza anche di Enzo Bianco, presidente del Consiglio Nazionale Anci, in vista del 19/o Congresso nazionale di Arezzo (19-21 novembre). La ricostruzione sarà in primo piano nella precongressuale dove verranno affrontati anche i temi delle funzioni associate dei Comuni, delle carenze di personale e dei tagli agli enti locali. Intanto Mangialardi torna a ribadire le richieste dei Comuni per il post sisma in particolare una "governance in grado di rispondere in maniera efficace ed efficiente", un "testo unico" che eviti di agganciare le norme per Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo ai vari decreti con il "rischio ogni volta di perdere un pezzo" e una "norma che semplifichi davvero e rimetta al centro le zone terremotate".