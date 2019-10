Successo 'Agricoltura in festa' Copagri

Si è chiusa con un grande successo di pubblico l'ottava edizione della festa nazionale della Copagri "Agricoltura in Festa", svoltasi nel fine settimana nella riserva naturale dell'Abbadia di Fiastra, tra i Comuni di Tolentino e Urbisaglia, nel Maceratese. Migliaia di visitatori hanno affollato gli spazi dell'11/a edizione della "Mostra mercato dei prodotti agricoli e artigianali del territorio", partecipando con interesse ai convegni e ai laboratori del gusto, artigianali e sensoriali, organizzati nella due giorni marchigiana, che ha riservato ampio spazio ai produttori agricoli colpiti dal sisma del 2016. Di particolare rilevanza il convegno inaugurale sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari, durante il quale il sottosegretario alle Politiche agricole Giuseppe L'Abbate ha assicurato il proprio impegno a lavorare "sul versante della redditività, intervenendo per favorire l'aggregazione e la competitività, per contrastare le contraffazioni e per semplificare gli oneri burocratici e amministrativi".