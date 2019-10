Plauso città a Fond. Cetacea per Luciana

(ANSA) - PESARO, 5 OTT - Sono state liberate oggi in mare, con l'assistenza della Capitaneria di porto di Pesaro le prime tartarughine della Caretta caretta Luciana, chiamata così perché approdata al Lido Pavarotti, dove ha atteso la schiusa delle uova. "L'ultima tartaruga a uscire in mare - ha detto Sauro Pari, presidente della Fondazione Cetacea - è stata chiamata Matteo" in onore del sindaco Matteo Ricci. Alla Fondazione il sindaco ha poi consegnato il 'Plauso della città': "voglio premiarvi tutti". "L'arrivo di Luciana - ha detto Ricci - è stato un evento storico dal punto di vista naturalistico, ma anche per le emozioni e il coinvolgimento che ha creato in tanti cittadini. Impressionante, ha coinvolto tutti. Dai bambini, che durante i primi giorni di scuola hanno raccontato la storia della Caretta Caretta nei loro compiti, agli adulti". E' stato anche "un grande momento educativo per tutti" che ha fatto scattare un coinvolgimento per l'ambiente e per la vita".

Presenti anche i 239 volontari che hanno seguito la tartaruga.