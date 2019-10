Dazi, ad Sabelli, crisi agroalimentare

(ANSA) - ANCONA, 3 OTT - Con i dazi Usa "tutto il sistema agroalimentare italiano andrà in crisi". Questa la previsione di Angelo Galeati, amministratore delegato di Sabelli, azienda del settore caseario con sede ad Ascoli Piceno. "Non siamo direttamente coinvolti - sottolimea -, ma è evidente che ci saranno ripercussioni su tutto il settore. L'imposizione dei dazi colpisce non solo i prodotti, ma "le aree in cui sono coinvolti i prodotti di origine agricola. Questo causerà un forte rallentamento dell'export italiano di questi prodotti e, di rimando, un crollo delle materie prime, generando a catena una crisi su tutta la filiera, quantomeno parziale". Il pensiero va alla battaglia dei produttori di latte della Sardegna. "Se l'export di pecorino romano o del parmigiano dovesse calare, com'è facile che accada - osserva Galeati -, verrà trasformato meno latte, che avanzerà mentre il prezzo scende". Diverse dunque le conseguenze della politica americana sui dazi dei prodotti europei.