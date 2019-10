Manovra, Mancinelli,Governo ci dia retta

(ANSA) - ANCONA, 2 OTT - "C'è una seria difficoltà a far funzionare le città. Per valorizzarle bisogna mettere i comuni nelle condizioni di valorizzarle. Per questo servono soldi e migliori meccanismi gestionali". Lo ha detto la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli al Festival delle città in corso a Roma. Mancinelli ha anche sollecitato il Governo a "dare retta" agli enti locali, "il che non significa necessariamente mettere più soldi nei Comuni ma come spenderli. Nei prossimi mesi dobbiamo tallonare molto forte il Governo e il Parlamento - ha rilevato a margine -. Se si faranno passi avanti saremo tutti contenti. Altrimenti penso che dovremmo fare una battaglia molto forte, a viso aperto, non più andando ad elemosinare niente, ma aprendo una battaglia politica vera e propria".