Caschetto antialopecia in AO Marche Nord

(ANSA) - PESARO 2 OTT - Arriva a Marche Nord il secondo caschetto 'anti alopecia' per la prevenzione della caduta dei capelli dopo i trattamenti chemioterapici. Lo strumento, già in uso per le pazienti, è stato posizionato nello stabilimento di Muraglia dell'azienda ospedaliera. Oggi l'inaugurazione alla presenza del presidente della Regione Luca Ceriscioli, del direttore generale Maria Capalbo e dal direttore dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia Rodolfo Mattioli. "Siamo uno dei pochi ospedali in Italia ad essere dotati di due caschetti anti alopecia, a cui i nostri pazienti possono accedere gratuitamente, diversamente da quanto accade in alcune strutture italiane - ha spiegato Capalbo -. Il secondo dispositivo è stato voluto per agevolare al massimo i pazienti ed evitare spostamenti tra i vari presidi". Dal 15 settembre 2016 al 30 aprile 2019 hanno terminato la terapia con l'ausilio del sistema DigniCap (caschetto) 158 donne. Il trattamento è risultato positivo nel 70% del totale.