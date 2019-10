Bora, Report Fond. Merloni ci dà ragione

Ammontano a 48,7 milioni di euro i contributi concessi, fino a oggi, dalla Regione Marche a favore di 327 imprese localizzate nelle aree del cratere sismico e che sosterranno oltre 132 milioni di investimenti. Il dato viene ricordato dall'assessore alle Attività produttive Manuela Bora, che sottolinea come "i risultati attesi, legati al rilancio delle zone terremotate, iniziano a concretizzarsi. Lo stesso rapporto della Fondazione Merloni, sull'imprenditorialità nelle Marche, anticipato sulla stampa, lo rileva. Le due realtà citate (Civitanavy System e HP Composites, ndr) rappresentano un esempio delle diverse start up che si sono affermate anche grazie al sostegno pubblico". Bora sottolinea, poi, che "la vivacità imprenditoriale delle aree colpite dal sisma, evidenziata dal Rapporto, conferma l'efficacia della strategia messa in atto dal Governo regionale per la ripresa e il rilancio del tessuto produttivo di questi territori. Risultati che ci incoraggiano a proseguire lungo questa direzione".