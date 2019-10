A Jesi opera si promuove con volti donne

(ANSA) - JESI (ANCONA), 2 OTT - Ad un cartellone 'in rosa' con Madama Butterfly, Carmen e Turandot più Il Lato Nascosto.

CircOpera lunare, in prima assoluta, la 52/a Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi ha abbinato una innovativa campagna di comunicazione al via in questi giorni su social, manifesti e vetrine. 'Io sono l'opera' il claim del progetto curato dalla Fondazione Pergolesi Spontini (che organizza la stagione lirica, con direzione artistica di Cristian Carrara). Le donne di Jesi sono state invitate a mettere in 'scena' in un set fotografico il proprio temperamento di fronte all'obiettivo di Francesca Tilio: Carmen libera e ribelle, Turandot principessa guerriera, Madama Butterfly romantica e fedele. All'iniziativa gratuita e a posti limitati hanno partecipato 32 donne di varia età ed estrazione. Tra i 32 ritratti fotografici, sono stati selezionati i 4 volti femminili dei manifesti delle opere della prossima Stagione Lirica, ispirandosi ai grandi maestri delle affiche di inizio secolo come René Gruau.