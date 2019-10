Torneo calciotto Ancona per medico morto

"Io voglio vivere-Uniti si è più forti". E' lo slogan del torneo di calciotto che si svolgerà il 2 ottobre al "Nelson Mandela" di Ancona. L'evento, a cui parteciperanno gli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona, è organizzato da Politecnica Marche con al Cus di Ancona e intitolato al medico e attore 34enne Lorenzo Farinelli morto l'11 febbraio per un linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di tipo B. Pochi giorni prima il web si era mobilitato dopo un videomessaggio di Lorenzo, raccogliendo oltre 600 mila euro per farlo curare negli Usa. La proposta del torneo per ricordare Lorenzo - l'iniziativa è stata presentata in Comune - è arrivata alla famiglia dagli studenti. "I fondi - ha annunciato la mamma di Lorenzo, Amalia Dusmet, - che raccoglieremo mediante la fondazione Lorenzo Farinelli per la lotta alle malattie oncoematologiche saranno usati per borse di studio a giovani medici italiani per studiare negli Usa la terapia CAR-T-CEL alla quale Lorenzo si sarebbe dovuto sottoporre".