Nel 2020 voli estivi Ancona-Parigi

Transavia, compagnia low cost del gruppo Air France/KLM, annuncia la nuova rotta per l'estate 2020 dall'aeroporto di Ancona a quello di Parigi Orly. I voli, attivi per tutta la prossima stagione estiva fino al 23 Ottobre 2020, saranno operati da aeromobili B737-800 due volte la settimana, nei giorni di lunedì e venerdì. I nuovi voli, in vendita a partire da 25 euro, sono prenotabili da oggi collegandosi al sito web della compagnia aerea, tramite canali GDS o recandosi presso le agenzie di viaggi del territorio. Soddisfatto l'ad di Aerdorica Carmine Bassetti che prevede un incremento del traffico outgoing, ma anche di quello incoming, mentre il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli parla di "una nuiova era per l'aeroporto".