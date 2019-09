Franceschini,anche Infinito in ferrarese

(ANSA) - RECANATI (MACERATA), 26 SET - "Molte cose che un ragazzo incontra nel percorso scolastico scivolano via, altre restano per sempre.... Una di queste è l'incontro con l'Infinito di Leopardi". Lo ha sottolineato il ministro dei Beni e Attività Culturali Dario Franceschini a Recanati per la visita in anteprima dell'Orto delle monache sul Colle dell'Infinito. "Non a caso - ha ricordato nel Centro Nazionale Studi Leopardiani - questo è l'unico museo del mondo dedicato a una poesia". Il ministro ha citato la recente iniziativa del Corriere della Sera che ha 'chiesto' di tradurre l'Infinito nei vari dialetti italiani: "sembrava azzardato, l'Infinito tradotto in napoletano, sardo, Francesco De Gregori l'ha tradotto in romanesco; io mi sono azzardato a tradurla in ferrarese...non la leggo per rispetto delle istituzioni. La cosa incredibile è che la poesia è rimasta, anche dietro alla diversità e alla durezza dei dialetti".