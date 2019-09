Mattarella sul Colle dell'Infinito

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà domani a Recanati in anteprima il cosiddetto Orto delle Monache, in cima al Colle dell'Infinito, sottoposto a interventi di riqualificazione botanica curati dall'architetto paesaggista Paolo Pejrone e a lavori di messa in sicurezza e restauro di parti del monastero originario. Il capo dello Stato si affaccerà così sul panorama che ha ispirato a Giacomo Leopardi i versi dell'Infinito, riportato alla sua fisionomia originaria, grazie ai lavori curati dal Fai e dal Comune di Recanati con risorse del Mibac.

L'arrivo del presidente Mattarella è previsto intorno alle 10:25 nella Piazzetta del Sabato del Villaggio. Poi ci sarà un momento di incontro istituzionale all'interno della sede del Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Tra le autorità presenti il ministro Dario Franceschini, il presidente della Regione Luca Ceriscioli, il sindaco Antonio Bravi, il presidente del Cnsl Claudio Corvatta, il presidente del Fai Andrea Carandini.