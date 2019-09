Rimessaggio barche bazar droga,2 arresti

(ANSA) - PORTO SANT'ELPIDIO (FERMO), 24 SET - Oltre 4,5 kg di hascisc, quasi 1,7 kg di cocaina e 400 gr di marijuana. La droga è stata sequestrata a Porto Sant'Elpidio dai carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale e del Norm di Fermo: arrestati un 49enne campano e di una 32enne romena. Il blitz è iniziato in un sito utilizzato come rimessaggio barche dove il 49enne, che era insieme alla donna, è stato trovato in possesso di sette dosi di cocaina. Con l'ausilio dell'unità cinofila sono stati trovati anche tre panetti di hascisc per complessivi 200 gr e altri 40 involucri con 35 gr di cocaina dentro una roulotte e in un motore fuoribordo. Durante la perquisizione a casa della donna sono stati rinvenuti 400 gr di marijuana, 4,3 kg di hascisc in panetti e 1,6 kg di cocaina purissima suddivisa in 100 involucri e in pietra dentro vasi di vetro intrisi di riso.

In casa c'erano una pistola cal. 22 e 46 cartucce cal. 9 e materiale per confezionare le dosi. Il tribunale di Fermo ha disposto il carcere per i due arrestati.