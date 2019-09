Droga in pullman giovani verso discoteca

In un pullman pieno di giovani diretto verso una discoteca di Senigallia c'erano circa 40 gr tra hascisc e marijuana. Lo hanno scoperto, con l'ausilio dell'unità cinofila, gli agenti durante l'attività straordinaria di controllo disposta dal Questore di Ancona Claudio Cracovia contro lo "sballo del sabato sera". In azione una task force di poliziotti della Questura, del Commissariato di Senigallia, Polfer, Polizia stradale e Cinofili. I controlli, riguardanti anche la regolarità dei mezzi, sono stati eseguiti in zone di 'movida' tra Ancona e Senigallia: identificati circa 300 giovani. Numerose le bottiglie piene d'alcol recuperate.