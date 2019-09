Toray Open, Giorgi eliminata ai quarti

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Si ferma ai quarti di finale l'avventura di Camila Giorgi al "Toray Pan Pacific Open", torneo WTA Premier dotato di un montepremi di 823mila dollari che quest'anno ha cambiato sede spostandosi da Tokyo ad Osaka. In una sfida rinviata di 24 ore a causa della pioggia la 27enne marchigiana, numero 54 del mondo, ha perso per 6-4 6-3 contro la belga Elise Mertens (24). Brutta partita per l tennista italiana, in pratica sempre costretta a inseguire la rivale. La Mertens in semifinale troverà la giapponese Naomi Osaka che, oltre a essere la beniamina di casa, è anche la n. 4 del mondo e prima favorita del torneo.