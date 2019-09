Motogp Aragon, la pole è di Marquez

Marc Marquez partirà domani dalla prima posizione in griglia al gran premio di Aragon, 14ma prova del motomondiale. Il campione del mondo della Honda ha conquistato l'ennesima pole della sua carriera, la quinta consecutiva su questo circuito. Seconda posizione sulla linea di partenza per il francese Fabio Quartararo in sella alla Yamaha Petronas. Poi Maverick Vinales sulla Yamaha ufficiale. Per Valentino Rossi sesto tempo, dietro a Jack Miller e Aleix Espargarò.