Esplosione bancomat a Gradara, tre fuggono con 35mila euro

(ANSA) - GRADARA (PESARO URBINO), 21 SET - Esplosione di un bancomat all'1,30 di stanotte a Gradara, ai danni della filiale di Rivierabanca di via Mercato. Tutto è accaduto in pochi minuti: i banditi, almeno tre a volto coperto, hanno iniettato gas nelle fessurazioni del bancomat saturandolo. E' seguita l'esplosione con una potenza che ha svegliato mezzo quartiere.

L'onda d'urto ha scagliato pezzi del coperchio d'acciaio del bancomat in strada e all'interno della banca. Uno dei tre malviventi è entrato nella banca ormai squarciata e ha preso i soldi mentre gli altri complici riempivano i sacchi di banconote - il bottino sarebbe di oltre 35mila euro - sotto gli occhi atterriti di tanti residenti che si erano affacciati alla finestra pensando ad un incidente oppure ad un tuono particolarmente forte. I tre sono scappati a bordo di una Punto nera che è stata poi data alle fiamme a 3 km di distanza, in mezzo a un campo. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Gabicce mare e al reparto operativo di Pesaro. Gli investigatori cercano ora risalire agli autori del colpo esaminando le immagini registrate dalle telecamere esterne della banca e ascoltando i testimoni.(ANSA).