Dengue, secondo caso a Jesi

(ANSA) - JESI (ANCONA), 20 SET - Secondo caso di Dengue, malattia infettiva tropicale, a Jesi, dopo quello rilevato l'8 agosto. Si tratta di un giovane del luogo - informa l'Asur - rientrato da un viaggio all'estero. Le sue condizioni sono in miglioramento. L'Asur ha informato il l Comune di Jesi che è stato accertato un nuovo caso di Dengue (malattia infettiva tropicale), riguardante un giovane jesino rientrato da un viaggio all'estero. In base al "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive" (tra cui il virus Dengue), quando si verificano casi simili sono da prevedere azioni di riduzione della popolazione delle zanzare mediante interventi larvicidi e di igiene urbana. Il Comune ha disposto in via cautelativa e precauzionale una immediata disinfestazione da zanzare invasive in un raggio di 200 metri dall'abitazione del soggetto infetto.