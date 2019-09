Camion di traverso su SS77, chiusa

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 5 sulla SS77, al Km 69.900 direzione mare, tra gli svincoli di Tolentino sud e ovest per un autoarticolato intraversato sulla sede stradale. La strada è stata chiusa per oltre due ore. L'intervento dei vigili del fuoco è valso al taglio del guard rail ed al riposizionamento del camion con l'autogru. Non si segnalano persone coinvolte.