A Pesaro 100 monopattini elettrici

Pesaro continua a puntare sulla mobilità sostenibile: il sindaco Matteo Ricci prima 'esporta' la bicipolitana a Lecce, poi al ritorno copre il tragitto dalla stazione a piazza del Popolo in cinque minuti con il monopattino elettrico free floating. "Semplice da prendere (con un'app) e da guidare, sarà un grande successo". Cento i monopattini elettrici messi a disposizione dalla svedese Voi Technology, che con Pesaro debutta in Italia, tutti dotati di regolatore di velocità. Su Ztl e aree pedonali (come quelle del centro storico) la velocità massima consentita è di sei km all'ora.

Mentre nelle zone 30 e ciclabili si può circolare con il limite dei 20 km orari. Gli amministratori ritengono che il monopattini farà conoscere la bicipolitana a chi verrà da fuori.