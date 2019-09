Agibili 7 abitazioni a S.Severino Marche

Sette famiglie di San Severino Marche di nuovo a casa dopo i lavori di riparazione dei danni subiti a seguito delle scosse di terremoto dell'ottobre 2016. Il sindaco Rosa Piermattei ha firmato la revoca delle ordinanze con le quali erano state a suo tempo dichiarati non utilizzabili un edificio di via Monte Bove e un edificio di via Ponte Sant'Antonio. Per sistemare lo stabile di via Monte Bove, un condominio di sei abitazioni, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha riconosciuto un contributo di 235 mila euro. Per l'immobile di via Ponte Sant'Antonio, un'abitazione singola, lo stanziamento è stato di 90 mila euro.