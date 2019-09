Pd: Mastrovincenzo, da Renzi comportamento scorretto

(ANSA) - ANCONA, 17 SET - "Un grave errore, una scelta che non condivido fatta in un momento delicatissimo per la vita politica italiana con motivazioni assolutamente pretestuose". E' il commento del presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo all'annuncio di Matteo Renzi, intenzionato a uscire dal Pd. "Ritengo quello di Renzi - dice Mastrovincenzo all'ANSA - un comportamento scorretto, perché la scelta è stata annunciata, oltretutto all'indomani della scelta di tutti gli incarichi di governo. Mi auguro che in un futuro prossimo ci sia senso di responsabilità - conclude - e che si possa continuare a lavorare insieme per il bene del Paese e della nostra Regione".(ANSA).