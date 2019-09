Micam, Marche lanciano Shoes valley

Al Micam di Milano il distretto marchigiano della calzatura lancia la Shoes Valley. E' un progetto di marketing territoriale di ampio respiro che ha l'obiettivo di mettere in rete tutti gli attori del comparto, non solo i calzaturieri. "La manifattura delle Marche ha una caratteristica indelebile - spiega Gino Sabatini, presidente Camera di commercio Marche -, sa produrre cose belle e di qualità nel rispetto dell'ambiente e profondamente radicate nel territorio. Un sapere far bene che dalla calzatura si diffonde a tutti i settori dell'economia regionale ed è nel dna dei marchigiani". "Sta per nascere un hub che aggrega eccellenze - ha spiegato Gabriele Micozzi, docente di marketing e comunicazione alla Politecnica delle Marche - un luogo di contaminazione per progetti futuri, anche tecnologici, in grado di accompagnare le aziende nel business e nei processi di sviluppo. Un ruolo strategico lo avranno le attività di formazione, i rapporti con scuole e centri di competenza, anche quelli internazionali".