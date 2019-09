Mancinelli, non esco da Pd,do contributo

(ANSA) - ANCONA, 17 SET - "Nel mio piccolo, per quanto mi riguarda, non esco dal Pd. Ma c'è un tema aperto per il Pd e per tutti quelli che stano tentando anche con altre iniziative di rispondere: cosa può e deve esser un soggetto politico progressista del terzo millennio, non solo in Italia ma anche in Europa e negli Stati Uniti?". Così all'ANSA la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, vincitrice nel 2018 del premio World Mayor Prize - Sindaco del Mondo, dopo l'annuncio dell'ex segretario ed ex premier Matteo Renzi di voler uscire dal Pd: Cosa certa "è cosa non si deve fare, non si può rispondere all'interrogativo con la testa girata all'indietro, non si può pensare che se il Pd torna a essere Pds o Ds ha risolto il problema anzi, secondo me l'ha aggravato. Non deve esserci un ritorno al passato. Cosa più complicata è definire il futuro". C'è chi la ricerca "la fa dentro il Pd e chi la sta facendo fuori. Nel mio piccolo cerco di dare un contributo, dentro il Pd e in tutte le occasioni che mi capitano, non uscendo dal partito".