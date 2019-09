Si perdono in montagna,recuperati da Vvf

Due persone, tra cui un minorenne, che avevano perso l'orientamento in località Canfaito di San Severino Marche, sono stati ritrovate e recuperate dai vigili del fuoco di Macerata congiuntamente al nucleo elicotteristi di Pescara. I due tratti in salvo sono stati poi presi in consegna dai Carabinieri forestale per le competenze del caso. L'allarme è scattato verso le 15.30 e i dispersi sono stati recuperati verso le 17.