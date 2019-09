Ricostruzione, Marsilio 'delega sparita'

"La delega alla ricostruzione è scomparsa dai radar del governo. Ho avuto conferma ieri sera direttamente da Crimi che non conserverà la delega alla Ricostruzione, e che neanche lui sa chi se ne occuperà". Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, esprimendo la sua preoccupazione sugli impegni futuri per la ricostruzione post sisma del centro Italia.

Marsilio chiede quindi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "di individuare subito un nuovo responsabile, perché le Regioni, le Province, i Comuni, i cittadini hanno bisogno di un interlocutore univoco. E voglio sperare - aggiunge - che si tratti di una persona competente e già informata dei fatti, perché portare a spasso per mesi un altro sottosegretario che deve imparare da capo è una perdita di tempo che non ci possiamo permettere".