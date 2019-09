Terremoto: sindaci Arquata e Accumoli a Governo,cambi passo

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 11 SET - "Speriamo che da Roma ci sentano, altrimenti ci faremo sentire noi in tutti i modi". Non le manda a dire Aleandro Petrucci sindaco di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) che pungola il nuovo Governo a cambiare passo in tema di ricostruzione delle zone terremotate. "E' il quarto Governo dal terremoto del 2016, abbiamo avuto tre commissari per una ricostruzione che non c'è.

Speriamo - ha aggiunto - sia la volta buona affinché succeda qualcosa di positivo. Io non so quanto durerà questo Conte bis ma a Roma dovrebbero prendere esempio dalla Fondazione Lo Specchio dei Tempi che oggi ha donato fondi ai piccoli imprenditori dopo aver a tempo di record costruito la nostra scuola e la palestra".

Petrucci ha ribadito la necessità di "una legge speciale per velocizzare l'iter delle pratiche e per riportare la gente che non c'è...ad oggi ce n'è davvero poca. Anche chi ha delocalizzato va aiutato a tornare".

"Siamo in grave difficoltà - ha aggiunto il sindaco di Accumoli Franca D'Angelo - Non c'è gente nel mio Comune, chi arriva al mattino va via la sera e così è difficile portare avanti l'economia. Mi auguro un cambio di passo col nuovo governo per far sì che la gente torni, altrimenti non so cosa potrà succedere".(ANSA).