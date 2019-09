Mark Spitz ambasciatore brand Arena

Arena, marchio di abbigliamento per il nuoto sportivo, con sede a Tolentino (Macerata), annuncia la firma dell'eroe olimpico americano Mark Spitz come ambasciatore del brand, 46 anni dopo la sua prima collaborazione con la società nei giorni pionieristici della sponsorizzazione sportiva. Spitz divenne una figura iconica alle Olimpiadi del 1972 a Monaco, vincendo 7 medaglie d'oro, siglate con record mondiale, e contribuì a spingere gli sforzi dell'imprenditore Horst Dassler nel lancio del marchio nel 1973. "Non c'è dubbio che il nuoto sia cambiato dai miei giorni negli anni '70. - afferma Spitz - È più tecnico, più professionale e i migliori atleti del mondo devono essere molto più consapevoli del loro comportamento, saranno modelli di riferimento per le giovani generazioni". "Il mondo del nuoto è cambiato negli ultimi 47 anni, - dice l'azienda - sia Mark Spitz che Arena hanno giocato un ruolo importante nell'avviare i cambiamenti che hanno portato lo sport nell'attuale era hi-tech e professionale.