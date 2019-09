Incidente su A14, morta una persona

Incidente mortale, poco dopo le 12, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Pesaro e Cattolica in direzione di Bologna. Nel sinistro avvenuto all'altezza del chilometro 151 e che ha visto coinvolti un autocarro e un'autovettura, una persona ha perso la vita.

Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Intorno alle 12.50, spiega Autostrade per l'Italia, con una circolazione su due corsie, si registravano 3 chilometri di coda verso Bologna.