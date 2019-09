Valentino Rossi in M1 per vie Tavullia

Valentino Rossi in sella alla sua Yamaha M1 da gara in giro per le vie della sua Tavullia nel Pesarese il 10 settembre alle 16, dal suo ranch al centro cittadino, per girare un video per la Dorna. Un sogno che si realizza per il pilota e ciliegina sulla torta della sesta edizione di "Tavullia in Moto". La manifestazione è organizzata dal Comune di Tavullia in coincidenza con il Moto Gp di Misano in programma il 15 settembre. In attesa della corsa viene riproposta il 12-13-14 Settembre la manifestazione, realizzata in collaborazione con il Fans Club di Valentino, la VR46 Academy, con il supporto dell'associazione "Terra di piloti e motori", che richiama ogni anno, in piazza Dante Alighieri alle porte del castello, tantissimi appassionati per un evento gratuito che regalerà musica, sport, spettacolo, interviste e motori. Come nelle edizioni precedenti la prima serata dell'iniziativa (12 Settembre) è dedicata ai piloti della VR46 Riders Academy e dello Sky Racing Team VR46.