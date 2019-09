Lercio, "la realtà ci supera"

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 7 SET - Ci sono anche due marchigiani tra i 23 redattori del quotidiano satirico Lercio.

Vittorio Lattanzi e Sergio Marinelli, entrambi di Porto Sant'Elpidio. "Siamo una squadra molto affiatata e sparsi un po' ovunque, anche in Thailandia e Germania", conferma Augusto Rasori che partecipa alla seconda edizione del Remake Festival a Fabriano, all'Aperi-City Network "Cittadinanza digitale, informazione e fake news". Lercio è un sito satirico italiano di taglio umoristico, comico e grottesco ideato nel 2012 da Michele Incollu come parodia della free press Leggo. Si sviluppa all'interno del collettivo satirico Acido Lattico, che riuniva parte degli autori che avevano contribuito alla rubrica La Palestra, un'iniziativa del comico e scrittore satirico Daniele Luttazzi.

Rasori collabora con Lercio sin dalla sua nascita e ha scritto per il sito oltre un centinaio di articoli.