Investita mentre fa footing, grave

Una 19enne è stata investita da un autocarro mentre faceva footing fuori dal centro abitato di Tolentino (Macerata) in contrada Ributino. Le condizioni della giovane, residente a Tolentino, sono apparse gravi: gli operatori del 118 subito accorsi, hanno allertato l'eliambulanza atterrata in una radura vicino al luogo dell'investimento, che ha trasferito la ragazza agli Ospedali Riuniti di Ancona. L'incidente è avvenuto verso le 18: mentre correva sul bordo della strada, la giovane è stata investita da un Ducato con rimorchio condotto da un 49enne di Tolentino: le cause dell'impatto sono in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale.