Cane in una scarpata, recuperato da Vvf

(ANSA) - ANCONA, 1 SET - Un cane scappato alla padrona e scivolato per circa 100 metri in una scarpata è stato recuperato in mattinata dai vigili del fuoco sul Monte Conero, in provincia di Ancona. Raggiunto l'animale, anche con il soccorso alpino, è stato issato sull'elicottero e trasferito alla croce azzurra: si tratta di un Golden Retriever, di nome Pepe, che ha riportato escoriazioni.