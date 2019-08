Via lobo polmonare con piccola incisione

Asportazione di un lobo polmonare e ricostruzione bronchiale per neoplasia tramite un'unica incisione di 3,5 centimetri a un paziente marchigiano di 44 anni. L'eccezionale intervento di Chirurgia toracica mini-invasiva, primo del genere in Italia, è stato eseguito alcune settimane fa agli Ospedali Riuniti di Ancona dall'équipe diretta dal dott. Mayed Refai, 52 anni, che guida la Sod, professore a contratto presso la Scuola di Chirurgia Toracica e Chirurgia Generale Università Politecnica delle Marche. La procedura è stata eseguita su un paziente a cui era stato diagnosticato un tumore dell'origine del bronco lobare superiore del polmone destro. In anestesia generale e incisione di soli 3,5 cm su fianco del torace, i chirurghi hanno asportato completamente la lesione che aveva anche estensione all'interno del bronco. I medici hanno anche ricostruito la continuità dell'albero bronchiale. L'intervento è durato 4 ore e il decorso è stato regolare: il paziente è stato dimesso dopo 4 giorni.