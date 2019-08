Fincantieri: Ceriscioli, Silver Moon porta Marche nel mondo

(ANSA) - ANCONA, 29 AGO - "Ogni volta che questa nave viaggerà nel mondo porterà con sé la forza e la bellezza della capacità produttiva di questa regione come un naturale ambasciatore". Così il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, stamattina allo stabilimento Fincantieri di Ancona per la cerimonia di varo di Silver Moon, la nave da crociera ultra-lusso della società armatrice Silversea. "Una bellissima e grande nave frutto del lavoro di migliaia di dipendenti della Fincantieri - ha aggiunto - maestranze che hanno dimostrato di avere grandi capacità nella storia della nostra regione che è tra le più manifatture d'Italia e che, attraverso queste opere, può vedere garantito il lavoro per migliaia di persone e mostrare la capacità produttiva e qualitativa del lavoro dei marchigiani". "Una bella soddisfazione - ha proseguito Ceriscioli essere qui accanto a chi ha lavorato su questa nave, certi che il lavoro continuerà perché le commesse non mancano a dimostrazione che la qualità continua a pagare".

La nave da crociera Silver Moon, ha chiosato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo, anche lui presente all'evento - è un ottimo risultato raggiunto dall'azienda cantieristica, ottenuto grazie all'opera instancabile di oltre 3mila lavoratori". Al varo erano presenti, oltre al chairman di Silversea Manfredi Lefebvre d'Ovidio, al Ceo Roberto Martinoli, al direttor dello stabilimento Fincantieri di Ancona Giovanni Stecconi e alla madrina, arch.

Fincantieri Roberta Bonisiol, molte autorità militari e civili tra le quali il prefetto di Ancona Antonio D'Acunto, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale Rodolfo Giampieri, il comandante della Capitaneria di Porto di Ancona ammiraglio Enrico Moretti e il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabbatini.(ANSA).