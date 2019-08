Auto finisce contro albero, morto 21enne

Un 21enne di Macerata Feltria, Yuri Diotallevi, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri verso le 20.30 in località Mercatale di Sassocorvaro a una ventina di chilometri da Urbino. Il ragazzo, alla guida di una Lancia Y, per motivi in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto che è finita contro un albero sulla strada che dalla diga di Mercatale conduce a Macerata Feltria. Il violento schianto non ha dato scampo al giovane che è deceduto sul colpo nonostante il funzionamento degli airbag e la tenuta della cintura di sicurezza. Disperazione per i familiari del ragazzo accorsi a piedi sul posto dopo l'incidente. Sono intervenuti vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri di Urbino. È il secondo incidente mortale in due giorni a Sassocorvaro dopo il frontale contro un camion il 27 agosto dell'auto condotta da Gianluca Del Monte, 61 anni, ex giocatore della Scavolini basket di Pesaro, i cui funerali si terranno il 30 agosto alle 15.30 in duomo a Pesaro.