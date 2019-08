Porto Ancona, prima per Le Bougainville

Per la prima volta "Le Bougainville" al porto di Ancona. La nave da crociera "luxury" della compagnia di navigazione francese Ponant è arrivata nello scalo dorico dopo aver trascorso i primi mesi dal varo di aprile fra luoghi spettacolari come Seychelles, Madagascar, Comore, Mauritius, Zanzibar e approdare, durante l'estate, nel mar Mediterraneo e nell'Adriatico. Lo yacht extralusso, 92 cabine di raffinato design, ospita solo 184 passeggeri, oltre ai 110 componenti dell'equipaggio. Il 3 agosto arriverà la Msc Sinfonia, dal porto croato di Dubrovnik. Per i crocieristi saranno disponibili i servizi del progetto di accoglienza "Welcome to Ancona" coordinato dalla Camera di Commercio delle Marche e in cui operano insieme un gruppo di soggetti privati e pubblici fra cui Comune di Ancona, Regione Marche e Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale. Tra il 30 agosto e il primo settembre 28.400 passeggeri transiteranno nel porto di Ancona di cui 2.730 crocieristi, con 17 navi in partenza.