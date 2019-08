San Ginesio, da Palio segnali ripresa

(ANSA) - SAN GINESIO (MACERATA), 27 AGO - Massiccia presenza di spettatori alle gare equestri, alla mostra fotografica e agli eventi collaterali. E' un bilancio oltremodo positivo quello del 50/o Palio di San Ginesio nel Maceratese testimoniato anche dai numeri: 73 mila persone raggiunte solo mediante facebook, 12 mila interazioni ai contenuti, 125 manifesti affissi, oltre 2mila volantini distribuiti tra le province di Macerata e Fermo.

"Un'edizione memorabile - commenta il sindaco Giuliano Ciabocco - che offre segnali positivi e incoraggianti di ripresa". Tra le iniziative successo per la mostra fotografica sponsorizzata dal Consorzio Arcale. "Siamo soddisfatti - osserva il presidente del Consorzio Arcale Giorgio Gervasi - della risposta ottenuta in termini di pubblico. Il Consorzio è in parte nuovo per questo tipo di sponsorizzazioni ma il successo della mostra ci ha mostrato una strada nuova per costruire quell'interazione con il territorio e le persone che una società importante come la nostra ha interesse a coltivare".