Leonardi, aria "inciuci" nelle Marche

Fratelli d'Italia si mobilita nel fine settimana in tutta Italia per chiedere "elezioni subito": la petizione nazionale promossa dal partito di Giorgia Meloni si pone l'obiettivo di tornare subito al voto. Il 25 agosto a Civitanova Marche sul lungomare Piermanni alle 11 incontro con la stampa con numerosi parlamentari tra i quali il deputato marchigiano Francesco Acquaroli, e la capogruppo in Consiglio Elena Leonardi. Fdi dice no a "inciuci, trasformismi e governi che non siamo espressione della volontà popolare". "Inciuci dei quali si inizia a respirare l'aria anche a livello regionale - dice Leonardi - dove si attendono le elezioni a maggio e dove le forze che non sono premiate dai sondaggi né dalle ultime tornate elettorali, vinte ovunque in Italia dal centrodestra, stanno muovendo reciproche aperture dopo anni di screzi e attacchi.

Un'alleanza Pd-M5S che potrebbe concretizzarsi in una legge elettorale per le Marche fatta ad hoc per impedire al centrodestra di vincere le elezioni del prossimo anno".