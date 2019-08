Serra in casa per coltivare marijuana

(ANSA) - ANCONA, 16 AGO - Gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona hanno arrestato ieri un anconetano incensurato di 25 anni: aveva trasformato il proprio appartamento in una serra per la coltivazione della marijuana.

Nella casa di un palazzo di viale della Vittoria, il giovane aveva lampade a led, box, ventilatori, termometri, tubi di areazione con motorini incorporati, oli e liquidi stimolanti per la crescita, semi di marijuana, vari grinder, bilancini di precisione e pipette, oltre a 1 chilo e mezzo di marijuana e tutto l'occorrente per lo spaccio fai da te.

Questa mattina, il Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto adottando nei confronti del giovane la misura cautelare dell'obbligo di firma in Questura. (ANSA).