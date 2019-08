L'ultimo post di Sofia, una premonizione

(ANSA) - ANCONA, 16 AGO - Sono tanti i messaggi di cordoglio sui social per Sofia Perelli, la 22enne di Perugia soccorsa in mare l'8 agosto e morta dopo sei giorni di agonia ad Ancona. Tra questi, quello della mamma Valeria Iovane: "Ora sei in Paradiso.

Non aver paura, nessuno ti farà domande perché la tua infinita generosità sarà premiata per l'eternità". "Grazie amore mio - scrive il fratello Francesco - mia unica anima gemella, per essere stata la colonna della mia vita, regalami forza e amore per sempre". "Bastava una sola sua parola e mi sentivo meglio! Amavo tutto di lei" commenta l'amica Anna.

Sofia era molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove il suo ultimo post sembra un premonizione: "Tienimi su quando sto per cadere... sono forte, sì. Ma poi sono anche fragile". (ANSA).