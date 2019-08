Cavalcata dell'Assunta a Torre di Palme

(ANSA) - FERMO, 16 AGO - Il fantino Gavino Sanna su Zenia Zoe per la contrada Torre di Palme ha vinto ieri la Cavalcata dell'Assunta di Fermo, aggiudicandosi il drappo dipinto dall'artista Giorgio Crepas per i contradaioli guidati da Samuele Bruni.

Il pomeriggio è iniziato alle 15, con il corteo storico con circa 1.500 figuranti, partito da corso Cefalonia e aperto, come da tradizione, dalla contrada vincitrice l'anno precedente, cioè i bianco viola di Fiorenza.

La corsa è stata diretta dal Mossiere Davide Busatti, il presidente di giuria era Giovanni Lanciotti, commissari delegati Roberto Simoni e Orlando Ramini. La speaker è stata Gaia Capponi, con il supporto di Paolo Paoletti di Radio Fermo Uno, mentre il commento tecnico della corsa è stato affidato al cronista toscano di Sky Andrea Zanoboni. "La piazza piena - ha commentato il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro - è stata la dimostrazione più bella dell'attaccamento e del legame forte dei fermani con la Cavalcata". (ANSA).