'Serviva' cocaina, denunciato cameriere

(ANSA) - FERMO, 14 AGO - I carabinieri di Fermo hanno denunciato un cameriere di Porto Sant'Elpidio, R.A. di 50 anni, trovato in possesso di 14 dosi di cocaina pronte per essere vendute. A casa dell'uomo, incensurato e insospettabile, è stata trovata altra cocaina pura, ancora da tagliare, per un totale di 70 grammi. La sostanza stupefacente sequestrata avrebbe fruttato circa 20 mila euro sul mercato. Il 50enne è stato denunciato alla procura della Repubblica di Fermo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. (ANSA).