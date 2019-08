Incendio in appartamento a Fabriano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 14 AGO - I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 18 di oggi a Fabriano, in via Gentile da Fabriano, per un incendio in un appartamento al primo piano di un palazzo.

La squadra dei Vigili del fuoco è entrata in casa usando la scala e ha spento le fiamme con acqua nebulizzata. Trattandosi di un palazzo storico, si stanno facendo ora tutti i controlli alle strutture portanti. Non si segnalano persona coinvolte.

(ANSA).