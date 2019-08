Nuovo 79 metri lascia la marina del Crn

(ANSA) - ANCONA, 9 AGO - Un'altra opera d'arte nautica di Crn, storico cantiere e brand di Ferretti Group specializzato nella costruzione di yacht completamente custom, è stata consegnata al suo armatore. Dopo la cerimonia privata di varo tenutasi a marzo, il nuovo megayacht M/Y 135, fully-custom in acciaio e alluminio, ha lasciato l'ampia marina della Superyacht Yard e si appresta a navigare. Lo rende noto Crn.

Questo yacht è il risultato della nuova collaborazione tra CRN e gli studi di architettura Zuccon International Project, che ha curato le linee esterne, e Laura Sessa, che ne ha disegnato gli interiors. Con i suoi cinque ponti, 79 metri di lunghezza e un baglio di 13,50 metri, M/Y 135 può accogliere a bordo 12 ospiti, distribuiti tra cinque cabine Vip e una suite armatoriale. Il nuovo megayacht è il prodotto del lavoro di un team qualificato: quasi 200 persone. Crn M/Y 135 farà il suo debutto come anteprima mondiale al prossimo Monaco Yacht Show, in programma dal 25 al 28 settembre. (ANSA).