Maiolati, pic nic notturno fra gli ulivi

(ANSA) - MAIOLATI SPONTINI (ANCONA), 9 AGO - Osservazione delle stelle cadenti e pic nic tra gli olivi con prodotti a km zero per due giorni - sabato 10 e domenica 11 agosto dalle ore 19,30 - a Maiolati Spontini, per rivivere, nel 50esimo anniversario, le emozioni del primo passo dell'uomo sulla Luna.

"Festa con le stelle: lo spettacolo del firmamento" - questo il nome dell'iniziativa ad ingresso gratuito - si terrà alla Casa dell'Olio e della Biodiversità, un centro di sperimentazione per la valorizzazione dell'olivicoltura marchigiana con più di mille olivi e oltre venti varietà autoctone della regione. La organizzano il Comune e l'associazione Biologiche Marche. Nel corso delle due serate saranno proiettati e commentati filmati sull'allunaggio; nel parco, dalle ore 22, si terranno le osservazioni della volta celeste con l'astrofilo Decio Spadini dell'Associazione jesina astrofili e con l'astronomo Goffredo Giraldi, attraverso i telescopi dell'Associazione senigalliese di Astronomia "Aristarco di Samo".