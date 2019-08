Il cane Wally scova 80 dosi di hashish

(ANSA) - MACERATA, 9 AGO - L'infallibile fiuto del cane Wally dell'unità cinofila della polizia di Stato di Macerata ha permesso di scoprire ieri un ingente quantitativo di hashish, ovvero un grosso pezzo compatto e circa 80 dosi già pronte per lo spaccio. La droga era nascosta nella vegetazione vicina al complesso residenziale Hotel House di Porto Recanati, oggetto ieri di nuovi controlli. Setacciata in maniera meticolosa l'area circostante il palazzo, gli agenti hanno trovato anche sei dosi di cocaina. Quarantadue persone e ventuno autovetture sono state identificate durante il servizio di controllo del territorio voluto dal questore Antonio Pignataro e messo in pratica dalla Squadra mobile diretta Maria Raffaella Abbate. (ANSA).