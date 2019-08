Bagnina Tina, Pesaro festeggia i 90 anni

(ANSA) - PESARO, 9 AGO - Grande festa a Pesaro per Gioconda Filippetti, per tutti 'Tina', la decana dei bagnini che ha compiuto 90 anni. Questa mattina il sindaco Matteo Ricci le ha fatto visita nel suo stabilimento balneare, per festeggiare Tina, "una vera e propria istituzione della riviera pesarese, una donna che con coraggio e passione ha fatto per 70 anni un lavoro da uomo e che ha accompagnato con il suo sorriso, la sua simpatia e la sua disponibilità le vacanze di almeno quattro generazioni di turisti".

Anche la Cna ha voluto omaggiarla con una targa, Tina è infatti "un punto di riferimento per tutta la categoria di concessionari di spiaggia: il suo, primo bagno di ponente, è diventato meta per centinaia e centinaia di pesaresi e di turisti provenienti da ogni parete d'Italia e dall'estero. Lei, con il suo sorriso e la sua professionalità, ha contribuito a dare di Pesaro l'immagine di città accogliente, attrattiva e gentile".